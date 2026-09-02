Iran e Usa nel vortice delle rappresaglie. Colpite le basi nel Golfo

Nuovi raid dei Pasdaran in Bahrain, Giordania, Kuwait e Kurdistan iracheno. I deliri del tycoon: «Hormuz è nostro: dunque chiamiamolo Stretto di Trump». Scoop del FT: la Russia aiuta gli ayatollah a sviluppare missili supersonici

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Continuano gli attacchi incrociati tra Usa e Iran, in una spirale di violenza che risveglia i timori di una ripresa su vasta scala dello scontro militare tra i due paesi. L’Iran ha detto di aver attaccato basi americane in Bahrain, Giordania, Kuwait e Kurdistan iracheno, minacciando ulteriori raid con l’obiettivo di espellere le forze Usa dalla vasta rete di basi militari che occupano da decenni in tutto il Medio Oriente. Secondo Teheran, gli attacchi sferrati avrebbero ucciso due soldati americ