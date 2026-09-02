Mondo

Iran e Usa nel vortice delle rappresaglie. Colpite le basi nel Golfo

Giovanni Legorano
Segui Domani su Google
02 settembre 2026 • 19:51

Nuovi raid dei Pasdaran in Bahrain, Giordania, Kuwait e Kurdistan iracheno. I deliri del tycoon: «Hormuz è nostro: dunque chiamiamolo Stretto di Trump». Scoop del FT: la Russia aiuta gli ayatollah a sviluppare missili supersonici

Continuano gli attacchi incrociati tra Usa e Iran, in una spirale di violenza che risveglia i timori di una ripresa su vasta scala dello scontro militare tra i due paesi. L’Iran ha detto di aver attaccato basi americane in Bahrain, Giordania, Kuwait e Kurdistan iracheno, minacciando ulteriori raid con l’obiettivo di espellere le forze Usa dalla vasta rete di basi militari che occupano da decenni in tutto il Medio Oriente. Secondo Teheran, gli attacchi sferrati avrebbero ucciso due soldati americ

Giovanni Legorano
Giovanni Legorano
Giovanni Legorano

Giornalista. Ha lavorato come corrispondente per il Wall Street Journal, coprendo il sud Europa per 12 anni. Ora scrive per Domani e varie realtà editoriali internazionali, tra cui The telegraph e l'FT group