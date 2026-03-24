Gli ayatollah serrano i ranghi e non cederanno mai su Hormuz

L’Iran nomina il successore di Larijani: Mohammad Bagher Zolghadr diventa il capo del consiglio di sicurezza. Il messaggio agli Usa: ok ad un’intesa sul nucleare, ma è inimmaginabile la rinuncia al controllo dello Stretto

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Mentre Donald Trump farnetica su un cambio di regime già avvenuto a Teheran perché i suoi capi sono stati eliminati – confondendo, in egolatrica proiezione, la soppressione dei vertici della Repubblica islamica con la trasformazione del suo assetto istituzionale, per nulla automatica dal momento che quello iraniano è, appunto un regime, con tutte le sue complesse ramificazioni – l’Iran nomina Mohammad Bagher Zolghadr successore di Larijani al vertice del Consiglio di sicurezza. Una nomina in con