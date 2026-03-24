l’asse di potere tra conservatori religiosi e pasdaran

Gli ayatollah serrano i ranghi e non cederanno mai su Hormuz

Renzo Guolosociologo
24 marzo 2026 • 20:02Aggiornato, 24 marzo 2026 • 20:02

L’Iran nomina il successore di Larijani: Mohammad Bagher Zolghadr diventa il capo del consiglio di sicurezza. Il messaggio agli Usa: ok ad un’intesa sul nucleare, ma è inimmaginabile la rinuncia al controllo dello Stretto

Mentre Donald Trump farnetica su un cambio di regime già avvenuto a Teheran perché i suoi capi sono stati eliminati – confondendo, in egolatrica proiezione, la soppressione dei vertici della Repubblica islamica con la trasformazione del suo assetto istituzionale, per nulla automatica dal momento che quello iraniano è, appunto un regime, con tutte le sue complesse ramificazioni – l’Iran nomina Mohammad Bagher Zolghadr successore di Larijani al vertice del Consiglio di sicurezza. Una nomina in con

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Renzo Guolo
Renzo Guolo
Renzo Guolosociologo

Professore ordinario, è docente di Sociologia dell’islam e Sociologia delle religioni all’Università di Padova. Tra i suoi interessi di ricerca: i rapporti tra religione e politica, i fondamentalismi contemporanei, l’Islam italiano ed europeo, la geopolitica del mondo islamico, i conflitti nelle società multiculturali