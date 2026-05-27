L’Iran e la bozza dei misteri su Hormuz e il ritiro Usa, la Casa Bianca: «Invenzioni»

Teheran diffonde dettagli di un memorandum d’intesa che prevede il ritiro delle forze Usa, la revoca delle sanzioni e la navigabilità dello Stretto sotto il controllo dei Pasdaran e dell’Oman. Ma per la Casa Bianca non è vero niente. Eppure Trump dice che i negoziati «stanno procedendo bene». Dunque? I media Usa: la Casa Bianca sta offrendo a Teheran più di quanto abbia mai avuto
Per giorni, il mondo si è interrogato sull'esistenza reale ed effettiva di un potenziale accordo, frutto di negoziati, tra iraniani e americani. Da ieri il dubbio si è spostato ancora più indietro: ora si chiede perfino se esista davvero anche solo una sua bozza. Teheran diffonde i punti del memorandum preliminare di Islamabad, ma per la Casa Bianca non esiste: è «invenzione totale». Una delle prime agenzie iraniane a riportare di essere in possesso della bozza del documento è stata la Mizan: pr