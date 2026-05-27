L’Iran e la bozza dei misteri su Hormuz e il ritiro Usa, la Casa Bianca: «Invenzioni»

Teheran diffonde dettagli di un memorandum d’intesa che prevede il ritiro delle forze Usa, la revoca delle sanzioni e la navigabilità dello Stretto sotto il controllo dei Pasdaran e dell’Oman. Ma per la Casa Bianca non è vero niente. Eppure Trump dice che i negoziati «stanno procedendo bene». Dunque? I media Usa: la Casa Bianca sta offrendo a Teheran più di quanto abbia mai avuto