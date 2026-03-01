conseguenze possibili sull’inflazione e il commercio

Chiuso lo stretto di Hormuz: se il petrolio schizza in alto, vantaggi per Usa e Russia

Stefano Vergine
01 marzo 2026 • 20:49

Il 20 per cento del petrolio e altrettanto di gas a livello mondiale passa da lì. Maersk ha annunciato la sospensione della rotta. Rischi seri per l’economia

Un forte aumento dei prezzi dell'energia è dato da tutti per scontato, mentre quello che resta ancora da capire è quanto durerà. L'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha provocato la risposta che Teheran minacciava da decenni: la chiusura dello stretto di Hormuz, 33 chilometri di mare che separano il golfo Persico da quello di Oman, una lingua d'acqua da cui passa circa il 20 per cento del petrolio a livello globale e il 20 per cento del gas liquefatto. Sono idrocarburi che

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.