Teheran a corto di contante e scatta la fuga di capitali

Economia iraniana a pezzi: dal pese filtrano notizie secondo cui ci sarebbe una gravissima crisi di liquidità, tanto da indurre il governo ad imporre il limite di 20 euro al giorno ai prelievi in filiale. Non solo: fuori dalle banche si è attivato un mercato nero parallelo di valuta iraniana. E nessuno è in grado di fermare la fuga di capitali

true false

Che succede nella vita quotidiana in Iran? Come reagisce la popolazione allo stato di guerra permanente con gli Stati Uniti ed Israele? Un citizen-journalist iraniano, inviando un file audio al sito IranWire - sito di base a Londra che ha una rete di cittadini giornalisti all’interno, gole profonde nel regime e monitora la stampa interna - ha descritto il pessimo stato mentale e psicologico medio dei cittadini iraniani dopo le proteste di massa svoltesi a dicembre scorso e represse duramente nel