dal paese filtrano notizie sulla crisi reale

Teheran a corto di contante e scatta la fuga di capitali

Vittorio Da Rold
11 maggio 2026 • 20:27

Economia iraniana a pezzi: dal pese filtrano notizie secondo cui ci sarebbe una gravissima crisi di liquidità, tanto da indurre il governo ad imporre il limite di 20 euro al giorno ai prelievi in filiale. Non solo: fuori dalle banche si è attivato un mercato nero parallelo di valuta iraniana. E nessuno è in grado di fermare la fuga di capitali

Che succede nella vita quotidiana in Iran? Come reagisce la popolazione allo stato di guerra permanente con gli Stati Uniti ed Israele? Un citizen-journalist iraniano, inviando un file audio al sito IranWire - sito di base a Londra che ha una rete di cittadini giornalisti all’interno, gole profonde nel regime e monitora la stampa interna - ha descritto il pessimo stato mentale e psicologico medio dei cittadini iraniani dopo le proteste di massa svoltesi a dicembre scorso e represse duramente nel

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Vittorio Da Rold
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Vittorio Da Rold

Dopo essersi laureato alla facoltà di Storia e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano ha iniziato la carriera di giornalista nel 1986 a ItaliaOggi di Marco Borsa e Livio Sposito dopo aver collaborato all'Ipsoa di Francesco Zuzic e Pietro Angeli. Segue la politica estera e l'economia internazionale con un occhio di riguardo per tutto ciò che è ad Est rispetto all'Italia: dalla Polonia alla Turchia, dall'Austria alla Grecia fino ad arrivare all'Iran. È stato Media Leader del World Economic Forum.