Droni e spari, scaramucce nel Golfo: «L’Iran è disposto a cedere sul nucleare»

Colloqui diretti tra Usa e Teheran venerdì a Istanbul, ma sono invitati anche altri sei paesi, tra cui Turchia, Arabia Saudita ed Egitto. Il New York Times: si tratta sul programma atomico. Ma è giallo sulla destinazione dell’uranio arricchito: forse lo avranno i turchi. Intanto nello stretto di Hormuz alcune motovedette iraniane tentano di fermare una petroliera Usa