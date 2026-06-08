Iran e Israele, raid sospesi. I Pasdaran si preparano «a un lungo conflitto»

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Finitela. Finitela e subito. Dovete «cessare immediatamente di sparare». Donald Trump lo ha detto ai nemici iraniani e agli amici israeliani quando sono tornate a suonare le sirene a Teheran, ma anche a Tel Aviv. La guerra del Golfo è diventata una serie di guerre. E dopo oltre cento giorni di conflitto, dopo oltre sessanta di tregua, Israele e Iran hanno incrociato il loro fuoco. Per primi hanno sparato gli israeliani, compiendo «un attacco su vasta scala contro sistemi di difesa strategici app