ultimi tentativi di mediazione di islamabad e pechino

Iran e Israele, raid sospesi. I Pasdaran si preparano «a un lungo conflitto»

LUCIA MALATESTA
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08 giugno 2026 • 21:00

L’ira del tycoon dopo una serie di furiosi attacchi reciproci Teheran e Tel Aviv: «Le bombe devono tacere subito». Poi le minacce contro Bibi: «L’ho avvertito, se continua così resterà solo davanti all’Iran».  Intanto il Pakistan continua a cercare la mediazione

Finitela. Finitela e subito. Dovete «cessare immediatamente di sparare». Donald Trump lo ha detto ai nemici iraniani e agli amici israeliani quando sono tornate a suonare le sirene a Teheran, ma anche a Tel Aviv. La guerra del Golfo è diventata una serie di guerre. E dopo oltre cento giorni di conflitto, dopo oltre sessanta di tregua, Israele e Iran hanno incrociato il loro fuoco. Per primi hanno sparato gli israeliani, compiendo «un attacco su vasta scala contro sistemi di difesa strategici app

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LUCIA MALATESTA