Iran e Usa dialogano a colpi di missili. Il papa in Spagna: «Una guerra illegittima»

Il pontefice in viaggio a Madrid invoca la pace. Ma il fronte mediorientale è sempre più intersecato: il fuoco prevale sui negoziati. Il Nyt: «Israele ha usato in Libano armi al fosforo». Teheran detta le condizioni a Trump: «Sblocchi i nostri miliardi congelati»

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Quest’ultima guerra del Golfo piace molto a un americano: Trump. E non piace per niente a un altro americano: Prevost. In Iran non è in corso un conflitto legittimo, ha detto ieri, durante la storica visita a Madrid, il pontefice mettendo in discussione la teoria della guerra giusta «che proviene dai secoli passati e non contemplava nemmeno le armi e la capacità di distruzione di cui dispone l’essere umano al giorno d’oggi». Il papa chiede una soluzione anche per l’Ucraina, che sabato è riuscita