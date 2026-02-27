«Tutti via subito dall’Iran»: tra evacuazioni e allerte cresce la paura dell’attacco

Gli Usa ritirano «immediatamente» il personale dall’ambasciata a Gerusalemme, Londra chiude la propria rappresentanza a Teheran, Pechino svuota le sedi consolari. Axios: «L’attacco avverrà entro giovedì». Ma intanto Trump annuncia nuovi colloqui e Rubio parte alla volta di Israele
La parola today, oggi, campeggiava a caratteri cubitali nella mail recapitata ieri al personale dell’ambasciata americana in Israele. Avviso perentorio: «Alla luce di una valutazione aggiornata della situazione» – ovvero per l’imminente rischio di un attacco Usa all’Iran – la missione dell’ambasciatore Mike Huckabee deve lasciare il paese immediatamente. Via dipendenti governativi non essenziali con familiari a seguito, per ordine del Dipartimento di Stati – che invita anche tutti i cittadini am