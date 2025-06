Il valico iraniano di Bazarkan si trova a pochi metri dal posto di polizia di Gurbulak, in territorio turco, e non è mai stato affollato come in questi ultimi giorni. Arrivano con borsoni, trolley, quel po’ che si riesce a mettere in valigia, perché in mezzo a questa nuova guerra con Israele e gli Usa gli iraniani non ci vogliono rimanere. I prezzi dei trafficanti, la modalità di pagamento, la crisi degli afgani

Il valico di Bazarkan, in Iran, si trova a pochi metri dal posto di polizia di Gurbulak, in territorio turco, e non è mai stato affollato come in questi ultimi giorni. Arrivano con borsoni, trolley, quel po’ che si riesce a mettere in valigia in quattro e quattr’otto, perché in mezzo a questa nuova guerra con Israele e gli Usa gli iraniani non ci vogliono rimanere.

Le guardie di frontiera hanno ammesso che da quando i bombardamenti si sono fatti più massicci, c’è stato un aumento di ingressi in Turchia. «Il flusso è cresciuto soprattutto dopo che l’Iran ha colpito duro in Israele, distruggendo un ospedale», ci dice una fonte nella polizia turca.

«Probabilmente, la gente ha capito che non si tratta più di schermaglie e che il possibile intervento americano renderà questa guerra molto rischiosa per la popolazione civile. Ma l’ordine – spiega ancora la fonte – è di bloccare. Ankara non vuole gestire l’ennesima ondata di rifugiati».

I trafficanti

Per ora, non ci sono numeri esatti di quanti iraniani siano già scappati in Turchia, soprattutto per vie legali. Quel che è certo è che i telefoni dei trafficanti, o dei kaçakçı, come vengono chiamati in turco dai migranti, squillano ogni pochi minuti.

Quella tra l’Afghanistan il Pakistan, l’Iran e la Turchia è da sempre una rotta attiva e in certi periodi è stata molto più frequentata del solito, ma mai come in questi giorni, in cui il business dei trafficanti sembra esser diventato molto redditizio.

«Mi stanno chiamando in tantissimi per organizzare il viaggio – racconta Imran, che di mestiere dice di fare il travel agent e di fatto accompagna gruppi di persone tra le brulle montagne iraniane fino alle prime città turche. In cambio di parecchi soldi. «Di solito i miei clienti sono per lo più afgani, pakistani e siriano e poi c’è qualche iraniano, ma adesso i gruppi che stiamo organizzando sono tutti formati da iraniani di un certo ceto sociale».

Stanno fuggendo tutti da Teheran, ma non solo. Si teme che, dopo aver perso internet, le manovre militari possano interferire sull’energia elettrica, sulla benzina e i rifornimenti di cibo, così rendere la vita dei cittadini ancora più difficile del solito. “È tanto tempo che gli iraniani scappano dal regime – spiega Ariela che lavora come mediatrice culturale lungo la rotta balcanica – non è raro, infatti, incrociarli lungo il cammino tra la Bulgaria e la Slovenia. La maggior parte sono uomini, spesso, sono oppositori politici o omosessuali che rischiano la vita. Non mi stupisce che in tanti, approfittando della guerra, stiano preparandosi a lasciare l’Iran».

Come si paga, quanto si paga

Secondo Imran e i suoi colleghi trafficanti, i primi gruppi sono già partiti. Ora si aspetta di ricevere dalle sentinelle il segnale di avvenuto passaggio, con il conseguente pagamento della provvigione. «Il viaggio fino alla costa turca è aumentato, sorella, adesso costa 1800 dollari – dice Imran – ma non si pagano tutti insieme, perché è rischioso».

L’organizzazione del traffico di esseri umani sulla rotta tra Afghanistan, Pakistan, Iran e Turchia, infatti, è gestita tramite il metodo della hawala, un sistema di trasferimento di denaro informale e basato sul concetto di onore. L’intera somma viene affidata a un garante che sblocca la parte dovuta al trafficante via via che si raggiungono le varie tappe, fino alla meta desiderata, di solito Istanbul.

«Le prime tre tranche di pagamento sono state versate – spiega Imran – quindi il gruppo di iraniani è arrivato già in Turchia e poi deciderà se proseguire via montagna, dal confine bulgaro o via mare verso la Grecia o l’Italia».

Ma molti altri si stanno preparando a lasciare il paese.

«Non abbiamo più molti contatti – dice Hikmet Kara, un attivista che lavora con una Ong turca e monitora i flussi dei migranti in arrivo, per aiutarli e informali sui rischi delle tratte. «Da quanto il regime ha oscurato internet, fatichiamo a seguire la situazione sul campo. So, però, che in tanti stanno cercando di lasciare Teheran e che c’è un gran movimento, sia alle dogane sia in altri luoghi».

Il confine tra Iran e Turchia è lungo 569 km, è prevalentemente montuoso e i punti di attraversamento che i trafficanti conoscono sono molti. Troppi perché la polizia possa controllarli. «Le rotte sono tante, non posso dare dettagli – dice Imran – ma molti si stanno radunando a Urmia e altri a Tabriz e da lì poi partono i gruppi».

Gli afgani

A scappare da Teheran in queste ore sono anche migliaia di rifugiati afgani che hanno ancor meno tutele della popolazione iraniana e possono morire. «Sto cercando aiuto per evacuare i miei fratelli», ci scrive Madina, calciatrice afgana fuggita nel 2021 dai talebani perché rischiava la vita. Ora abita in Belgio ma i suoi parenti sono rimasti bloccati in Iran e hanno paura.

«C’è chi sta pagando i trafficanti per fare il viaggio al contrario e tornare a Kabul – racconta Madina - chi non rischia davvero la morte o la galera preferisce rientrare nel Paese piuttosto che morire per l’Iran che nemmeno li vuole».

Sulle rotte migratorie c’è molto movimento e i prezzi dei trafficanti sono triplicati, come accade ogni volta che c’è una guerra nel mondo.

