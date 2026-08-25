Iran, il “d-day” di Trump scatena l’ira cinese. «Distrugge l’ordine globale»

Pechino: «Il tycoon destabilizza l’economia globale e alimenta le tensioni e i conflitti». Il Dragone acquista il il 90% del petrolio esportato da Teheran. La mossa di Washington è un boomerang: gli Usa hanno bisogno della Cina per le terre rare e la tecnologia. Intanto il Pakistan riapre i canali negoziali. Il tycoon: «Hormuz? Sminato completamente»