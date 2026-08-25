Iran, il “d-day” di Trump scatena l’ira cinese. «Distrugge l’ordine globale»

Pechino: «Il tycoon destabilizza l’economia globale e alimenta le tensioni e i conflitti». Il Dragone acquista il il 90% del petrolio esportato da Teheran. La mossa di Washington è un boomerang: gli Usa hanno bisogno della Cina per le terre rare e la tecnologia. Intanto il Pakistan riapre i canali negoziali. Il tycoon: «Hormuz? Sminato completamente»
«La Cina adotterà tutte le misure necessarie per difendere fermamente i propri diritti e interessi». Non si fa attendere la risposta del gigante asiatico alle nuove sanzioni Usa contro i paesi che faranno affari con l’Iran. Attraverso il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, Pechino non usa mezzi termini per dire che non accetterà di essere il bersaglio indiretto dell’asfissia economica della Repubblica islamica decretata da Washington. «Le pressioni massime esercitate nell’ambi