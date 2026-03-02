A Teheran è iniziata la corsa al successore: Alireza Arafi in prima linea

Chi potrebbe succedere al defunto leader nella concezione sciita ormai elevato alla dignità di martire poiché morto per mano degli “oppressori”? Tenere conto delle modalità di scelta, e non solo dei possibili nomi, non è irrilevante in un contesto bellico

true false

Come affronta la Repubblica Islamica, la successione di Alì Khamenei, materialmente eliminato dagli israeliani con l’ausilio degli americani? Come intende porre fine il “sistema” al vuoto di potere che si è spalancato, anche simbolicamente, con la voragine che ha inghiottito l’edificio sotto il quale è rimasta sepolta la Guida Suprema? Certo, Khamenei non è il solo esponente di primo piano messo fuori gioco da operazioni che mettono nel mirino i principali dirigenti iraniani: sono già molti i qu