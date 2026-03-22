Teheran risponde alle minacce Usa: «Colpiremo le infrastrutture strategiche»

Axios rivela: Kushner e Witkoff hanno avviato interlocuzioni per trovare un accordo. Il tycoon lancia l’ennesimo ultimatum. Gli ayatollah: «Se attaccheranno centrali elettriche distruggeremo strutture essenziali in Medioriente». In Israele oltre 100 feriti

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Se Teheran entro 48 ore non riapre lo Stretto di Hormuz fully, cioè completamente, without threat, cioè senza minacce, Trump procederà a hit and obliterate, colpire e distruggere le sue centrali elettriche «iniziando con quella più grande». Il messaggio risale a ieri, sabato in America: l'ultimatum scadrà nella sera di oggi al fuso statunitense, quando sarà già sorta l'alba di martedì a Teheran. Quando venerdì scorso hanno chiesto a Trump della crisi dello Stretto, aveva risposto greve e liquida