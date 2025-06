Il fronte iraniano non riserva finora grandi soddisfazioni a Donald Trump. Stando a un rilevamento dell’Economist, il 53 per cento degli elettori che ha sostenuto il tycoon alle scorse elezioni è contrario all’ipotetico intervento militare americano a fianco di Israele. Un dato che collima con i crescenti moti di diserzione fra rappresentanti e opinionisti repubblicani, mentre il “mondo Maga” che ha riportato Trump alla Casa Bianca appare sempre più in fibrillazione.

Nervosismi presidenziali

«Il Wall Street Journal non ha idea di quali sono i miei pensieri sull’Iran!», ha urlato Trump ieri dal social Truth, in un’altra giornata di sospensione e incertezza sul ruolo che l’amministrazione vorrà assumere nella guerra scatenata da Israele contro l’Iran. Il presidente si riferiva a un articolo del quotidiano secondo cui il presidente avrebbe già approvato i piani di guerra contro Teheran, ma non ha ancora dato l’ordine di procedere perché spera che la minaccia basti a convincere gli ayatollah ad abbandonare il programma nucleare.

Ambiguità sui posizionamenti e decisioni prese all’ultimo istante sono pilastri della filosofia – se così la si vuole definire – dell’artista del deal dai tempi delle spregiudicate trattative immobiliari a New York, e l’altro giorno ha ripetuto che il processo decisionale ha un metodo, che però capisce solo lui: «Ho idee su cosa fare ma non ho preso una decisione – mi piace prendere la decisione finale un secondo prima della scadenza».

Giornate febbrili

Così queste giornate febbrili in attesa di una decisione sono scandite da continui riposizionamenti e segnalazioni contraddittorie, con il presidente che cerca di capire se l’uso dei missili bunker-buster che potrebbero penetrare sotto la montagna di Fordow e colpire le centrifughe offre effettivamente garanzie di distruggere le capacità nucleari iraniane. E non c’è nulla che faccia imbestialire Trump più di chi prova a indovinare il suo pensiero, che sia Emmanuel Macron o i media americani.

Lo zelo belligerante con cui Trump ha appoggiato l’iniziativa di Benjamin Netanyahu sta scuotendo il mondo dei sostenitori Maga e ridefinendo le gerarchie degli apparati dell’amministrazione, pieni di funzionari e consiglieri che hanno ottenuto poltrone anche in virtù delle loro posizioni isolazioniste e di disimpegno americano, che oggi non si portano più.

Ieri l’inviato speciale per qualsiasi cosa, Steve Witkoff, ha partecipato a un incontro sul conflitto tra il segretario di Stato, Marco Rubio, e il segretario degli Esteri britannico, David Lammy, alla Casa Bianca. Il vertice era previsto per la scorsa settimana e oggi Lammy dovrebbe andare a Ginevra per un incontro tra il ministro degli Esteri iraniano e i ministri degli Esteri britannico, francese, tedesco e l’alto rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas.

Fra le figure della sicurezza che ruotano attorno a Trump, Witkoff è quello più stabile, e dall’inizio dell’anno il perimetro dei suoi dossier non ha fatto che allargarsi. Ha gestito i negoziati con l’Iran ponendo in pubblico condizioni chiaramente inaccettabili per gli ayatollah. Alla luce dell’attacco militare di Israele, si capisce più chiaramente perché un mese fa Witkoff diceva che l’Iran non potrà arricchire l’uranio nemmeno all’1 per cento, cioè nemmeno per scopi soltanto civili: non era un approccio concepito per trovare un accordo.

Fra i consiglieri che crescono nella considerazione del presidente ci sono i vertici delle forze armate, in particolare il generale Michael Kurilla, capo del Centcom, il comando che da Tampa gestisce le operazioni in tutto il Medio Oriente. Kurilla ha la fama di essere il generale più gradito a Israele e ha ottenuto dal segretario del Pentagono, Pete Hegseth, autorizzazioni speciali perché le sue richieste strategiche e di approvvigionamenti siano approvate con priorità.

Hegseth è invece fra le voci meno ascoltate in questa fase. È in buona compagnia: si è aperto in questi giorni il caso di Tulsi Gabbard, la responsabile di tutte le agenzie di intelligence che Trump ha apertamente smentito quando ha abbracciato la valutazione degli israeliani, secondo cui l’Iran è a un passo dalla bomba nucleare, mentre l’intelligence americana ha messo per iscritto che la strada è ancora lunga.

Il caso Gabbard

Quello di Gabbard è un caso politico interessante, perché inquadra una certa tipologia di sostenitori di Trump. Era una deputata democratica arrivata al mondo Maga per la via lunga del neosocialismo di Bernie Sanders, una populista di sinistra che ha giurato di combattere il liberalismo globalista, e nel nome di questa lotta ha finito per trovare casa nell’universo Maga. Al centro delle sue ansie c’è la detestata stagione dei neocon e delle guerre imperialiste di George W. Bush, spettro che ora ritorna in nuove forme e con interpreti sorprendenti. La marginalizzazione di Gabbard non è solo una ordinaria contesa di palazzo, ma contiene un segnale politico forte.

A questo proposito, c’è un’altra cosa che ha fatto imbufalire Trump: un sondaggio di Fox News secondo cui “soltanto” il 53 per cento dei suoi elettori approva la gestione del confine meridionale, informazione che lo ha scioccato perché il confine è «miracolosamente perfetto»: «Nessuno è entrato il mese scorso, mentre 60mila sono entrati nello stesso mese lo scorso anno con Sleepy Joe», ha scritto.

© Riproduzione riservata