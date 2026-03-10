le missioni impossibili della nuova guida suprema

Con Khamenei jr il regime è più debole. Il clero e il patto con il partito dei militari

Renzo Guolosociologo
10 marzo 2026 • 07:00

Nel passaggio da padre a figlio, i rapporti di forza nel potere iraniano si sono rovesciati a favore degli elmetti. Decideranno loro fin dove il regime si potrà spingere: l’obiettivo è allargare il conflitto anche a costo di sofferenze immense

Come sarà l’Iran della nuova Guida suprema Mojtaba Khamenei? La sua nomina, la modalità con cui è avvenuta, dice molto della tensioni che attraversano la Repubblica islamica. È indubbio che a vincere con lui sia stato quel nocciolo duro del potere imperniato su clero conservatore, Pasdaran e Basijj, che si è ciclicamente opposto a ogni significativo mutamento negli orientamenti del regime. Per questo blocco politico-religioso-militare, la parola d’ordine è sempre stata la continuità del nezam, “

Per continuare a leggere questo articolo

Renzo Guolo
Renzo Guolo
Renzo Guolosociologo

Professore ordinario, è docente di Sociologia dell’islam e Sociologia delle religioni all’Università di Padova. Tra i suoi interessi di ricerca: i rapporti tra religione e politica, i fondamentalismi contemporanei, l’Islam italiano ed europeo, la geopolitica del mondo islamico, i conflitti nelle società multiculturali