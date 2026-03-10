Con Khamenei jr il regime è più debole. Il clero e il patto con il partito dei militari

true false

Come sarà l’Iran della nuova Guida suprema Mojtaba Khamenei? La sua nomina, la modalità con cui è avvenuta, dice molto della tensioni che attraversano la Repubblica islamica. È indubbio che a vincere con lui sia stato quel nocciolo duro del potere imperniato su clero conservatore, Pasdaran e Basijj, che si è ciclicamente opposto a ogni significativo mutamento negli orientamenti del regime. Per questo blocco politico-religioso-militare, la parola d’ordine è sempre stata la continuità del nezam, “