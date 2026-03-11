Il mistero di Khamenei, il leader fantasma: «È ferito e nascosto in un luogo segreto»

Nessuno sa dove si trovi la nuova Guida suprema: non solo per le minacce Usa e israeliane, anche per il timore di attentati. Ex eminenza grigia del potere clericale iraniano, la sua ascesa è avvenuta nel silenzio. Ed è buio fitto anche su come governerà

La terza Guida Suprema della Repubblica Islamica è viva: Mojtaba Khamenei – eletto per sostituire suo padre, ucciso nel primo giorno di bombardamenti – è sopravvissuto a un attacco Usa, ma è rimasto ferito. «Ho chiesto ad alcuni amici che avevano contatti. Mi hanno detto che, grazie a Dio, è salvo». A dirlo al mondo un altro “figlio d'arte”, Yousef Pezeshkian, il figlio del presidente iraniano Masoud. Si sa solo questo di certo, e lo riferiscono i media statali iraniani: Mojtaba è jaanbaz, «feri