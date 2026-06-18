Iran, l’accordo è firmato. Ma gli Usa avvertono Israele: «Non avete altri alleati»

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È successo davvero: l’accordo tra Usa e Iran è firmato. La prima vera prova è una foto; ritrae Masoud Pezeshkian seduto sotto le immagini degli ayatollah: Khamenei padre a sinistra e suo figlio, oggi guida suprema, a destra. Il presidente iraniano mostra all’obiettivo dei documenti: è il memorandum of understanding (Mou). Parlando di pace globale, progresso e cooperazione regionale, dignità e indipendenza, ha dichiarato: «Questo è un documento storico e un messaggio potente dall’Iran: la pace si