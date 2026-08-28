Iran, le condizioni di falchi e Pasdaran per riaprire Hormuz

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Mentre gli sforzi di mediazione continuano, l’Iran chiede a gran voce ai propri partner commerciali di non rispettare le nuove sanzioni annunciate dagli Stati Uniti, definendole «terrorismo di Stato». Il ministero degli Esteri iraniano ha fatto sapere che tutti i paesi sono obbligati dal diritto internazionale a non implementare le sanzioni Usa contro Teheran, che prevedono penalità per chi fa affari con la Repubblica islamica. Le nuove misure sono dei «crimini contro l’umanità» che mettono la s