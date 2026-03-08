la guerra tra narrative e propaganda

Iran, minacce nucleari non imminenti. Ma Netanyahu ottiene ciò che voleva

Luca Ciarrocca
08 marzo 2026 • 15:08

L’Iran non era vicino ad avere armi atomiche, ma ogni anno ricostruisce impianti, forma nuovi ingegneri, accumula materiale. Per Israele, meglio colpire adesso, con gli Stati Uniti dalla propria parte e con il duo guerrafondaio Trump-Hegseth al comando

Le bombe erano ancora calde sui siti di Natanz e Fordow quando i dati tecnici e i rapporti dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica hanno cominciato a raccontare una storia diversa da quella propagandata da Washington e Tel Aviv. In ogni guerra, la narrativa di stato regge giusto il tempo necessario a seppellire i morti, che superano già i 1.200 nell’area del conflitto, compresi centinaia di bambini. Stavolta ha retto ancora meno. La giustificazione ufficiale dei raid del 28 febbraio è

Luca Ciarrocca analizza da anni le dinamiche e gli squilibri del potere globale. Già corrispondente da New York per Il Giornale di Indro Montanelli, è stato il fondatore di Wall Street Italia. È autore di libri d’inchiesta tra cui I padroni del mondo, L’affaire Soros e Terza Guerra Mondiale, il più recente è L’anima nera della Silicon Valley – La vera storia di Peter Thiel. Ha vinto i premi giornalistici Premiolino e Amerigo.