Iran, minacce nucleari non imminenti. Ma Netanyahu ottiene ciò che voleva

Le bombe erano ancora calde sui siti di Natanz e Fordow quando i dati tecnici e i rapporti dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica hanno cominciato a raccontare una storia diversa da quella propagandata da Washington e Tel Aviv. In ogni guerra, la narrativa di stato regge giusto il tempo necessario a seppellire i morti, che superano già i 1.200 nell’area del conflitto, compresi centinaia di bambini. Stavolta ha retto ancora meno. La giustificazione ufficiale dei raid del 28 febbraio è