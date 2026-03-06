Una «perdita di tempo». Parla così Donald Trump dopo le dichiarazioni del ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, secondo il quale l'Iran è pronto in caso di operazione di terra di forze americane e israeliane. «E' una perdita di tempo. Hanno perso tutto. Hanno perso la loro Marina. Hanno perso tutto quello che potevano perdere», ha detto il presidente degli Stati Uniti in un'intervista telefonica a Nbc News. Lasciando intendere che l'invio di truppe non sia qualcosa a cui sta pensando in questo momento, ha assicurato che le operazioni, il cui avvio è stato annunciato sabato scorso, continueranno.

Alla stessa Nbc, rispondendo alla domanda se tema un possibile intervento di terra delle forze Usa, Araghchi aveva risposto «le stiamo aspettando perché siamo sicuri di poterle affrontare e questo sarà un grande disastro per loro».

Per il futuro dell'Iran, pensando ai vertici del Paese, Trump ha detto che «vogliamo ripulire tutto» e di avere in mente nomi per un «buon leader». Ma non ne ha fatto neanche uno. «Non vogliamo qualcuno che ricostruisca in dieci anni - ha proseguito il tycoon - Vogliamo abbiano un buon leader. Abbiamo persone che penso farebbero un buon lavoro».

Gli attacchi intanto continuano. 

07:48

Iran, il Qatar intercetta il drone diretto contro la base di Al-Udeid

Il Qatar ha "intercettato" nelle ultime ore "un attacco con un drone contro la base aerea di Al-Udeid", il più grande sito militare Usa in Medio Oriente. E' quanto rende noto il ministero della Difesa di Doha in una nota diffusa su X

07:17

Due hotel e un edificio sono stati colpiti in Bahrein

Due hotel e un edificio residenziale in Bahrein sono stati colpiti durante un attacco iraniano, ha annunciato il Ministero dell'Interno del Paese.
"L'aggressore iraniano ha colpito due hotel e un edificio residenziale a Manama, causando danni materiali ma nessuna perdita di vite umane", ha riferito il dicastero su X. 

07:16

Esercito Usa, oltre 30 navi iraniane affondate

L'esercito statunitense ha affondato "piu' di 30" navi iraniane da quando ha lanciato l'offensiva cinque giorni fa. Lo ha dichiarato l'ammiraglio Brad Cooper, capo del Comando Centrale Usa per la regione.
"I nostri attacchi contro la marina iraniana si sono intensificati. Potreste aver sentito il presidente Trump dire pochi minuti fa che abbiamo affondato o distrutto 24 navi. Era vero in quel momento. Ora siamo a piu' di 30 e nelle ultime ore abbiamo colpito una portaerei per droni, una nave piu' o meno delle dimensioni di una portaerei della Seconda Guerra Mondiale.
E' in fiamme mentre parliamo", ha spiegato durante una conferenza stampa insieme al Segretario alla Difesa Pete Hegseth a Doral, in Florida.
I lanci di missili balistici e gli attacchi con droni dall'Iran continuano la loro forte tendenza al ribasso. "Nelle ultime 24 ore, gli attacchi con missili balistici sono diminuiti del 90% rispetto al primo giorno, e gli attacchi con droni dell'83%", ha affermato l'alto funzionario militare, sottolineando la necessita' di "restare vigili". 

07:15

Iran, lanciati missili e droni contro Tel Aviv

Le Guardie della Rivoluzione iraniane hanno annunciato di aver lanciato missili e droni verso Tel Aviv.
"L'operazione include un attacco combinato con missili e droni, nonche' il lancio di una raffica di missili Kheibar, mirati a localita' nel cuore di Tel Aviv", secondo una dichiarazione delle Guardie citata dall'agenzia di stampa ufficiale IRNA.

