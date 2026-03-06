false false

Una «perdita di tempo». Parla così Donald Trump dopo le dichiarazioni del ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, secondo il quale l'Iran è pronto in caso di operazione di terra di forze americane e israeliane. «E' una perdita di tempo. Hanno perso tutto. Hanno perso la loro Marina. Hanno perso tutto quello che potevano perdere», ha detto il presidente degli Stati Uniti in un'intervista telefonica a Nbc News. Lasciando intendere che l'invio di truppe non sia qualcosa a cui sta pensando in questo momento, ha assicurato che le operazioni, il cui avvio è stato annunciato sabato scorso, continueranno.



Alla stessa Nbc, rispondendo alla domanda se tema un possibile intervento di terra delle forze Usa, Araghchi aveva risposto «le stiamo aspettando perché siamo sicuri di poterle affrontare e questo sarà un grande disastro per loro».



Per il futuro dell'Iran, pensando ai vertici del Paese, Trump ha detto che «vogliamo ripulire tutto» e di avere in mente nomi per un «buon leader». Ma non ne ha fatto neanche uno. «Non vogliamo qualcuno che ricostruisca in dieci anni - ha proseguito il tycoon - Vogliamo abbiano un buon leader. Abbiamo persone che penso farebbero un buon lavoro».

Gli attacchi intanto continuano.

Iran, il Qatar intercetta il drone diretto contro la base di Al-Udeid Il Qatar ha "intercettato" nelle ultime ore "un attacco con un drone contro la base aerea di Al-Udeid", il più grande sito militare Usa in Medio Oriente. E' quanto rende noto il ministero della Difesa di Doha in una nota diffusa su X Due hotel e un edificio sono stati colpiti in Bahrein Due hotel e un edificio residenziale in Bahrein sono stati colpiti durante un attacco iraniano, ha annunciato il Ministero dell'Interno del Paese.

"L'aggressore iraniano ha colpito due hotel e un edificio residenziale a Manama, causando danni materiali ma nessuna perdita di vite umane", ha riferito il dicastero su X. Iran, lanciati missili e droni contro Tel Aviv Le Guardie della Rivoluzione iraniane hanno annunciato di aver lanciato missili e droni verso Tel Aviv.

"L'operazione include un attacco combinato con missili e droni, nonche' il lancio di una raffica di missili Kheibar, mirati a localita' nel cuore di Tel Aviv", secondo una dichiarazione delle Guardie citata dall'agenzia di stampa ufficiale IRNA.

