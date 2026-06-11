la guerra nel golfo le vittime collaterali: ferita un bambina in bahrain

Iran, nuova giravolta di Trump: «Raid annullati, intesa vicina»

Lucia Malatesta
Segui Domani su Google
11 giugno 2026 • 20:32

L’annuncio di un attacco senza precedenti in Iran «fino a farli a pezzi». Poi la retromarcia. «Punti finali approvati con la leadership iraniana. Sì all’accordo da tutti i paesi coinvolti»

«Considerato che le discussioni con la Repubblica islamica dell’Iran sono state portate al più alto livello della leadership iraniana e approvate, in qualità di presidente degli Stati Uniti d’America ho annullato gli attacchi aerei e i bombardamenti previsti per questa sera contro l’Iran». Un nuovo annuncio, un nuovo stop ai bombardamenti, che segue a strettissimo giro di posta gli ultimi raid, che a loro volta sono arrivati ad un’incollatura dal precedente annuncio di un accordo con gli ayatoll

Per continuare a leggere questo articolo

Lucia Malatesta