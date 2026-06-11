Iran, nuova giravolta di Trump: «Raid annullati, intesa vicina»

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«Considerato che le discussioni con la Repubblica islamica dell’Iran sono state portate al più alto livello della leadership iraniana e approvate, in qualità di presidente degli Stati Uniti d’America ho annullato gli attacchi aerei e i bombardamenti previsti per questa sera contro l’Iran». Un nuovo annuncio, un nuovo stop ai bombardamenti, che segue a strettissimo giro di posta gli ultimi raid, che a loro volta sono arrivati ad un’incollatura dal precedente annuncio di un accordo con gli ayatoll