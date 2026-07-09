Il capo negoziatore iraniano nei colloqui con gli Stati Uniti, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz sarà aperto solo "alle condizioni iraniane", in seguito agli attacchi aerei tra le due parti in Medio Oriente. "Gli Stati Uniti non hanno ancora capito che l'intimidazione e il disprezzo per i loro impegni non resteranno più impuniti", ha affermato Ghalibaf in un comunicato stampa pubblicato su X. "Sia chiaro: se colpite, sarete colpiti", ha continuato, aggiungendo che lo Stretto di Hormuz, fulcro delle tensioni, "sarà aperto solo alle condizioni iraniane e non sotto la pressione delle minacce americane".