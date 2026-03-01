L’Onu è spaccata, il Papa: «Fermate la spirale violenta»

true false

L’operazione Epic Fury condotta da Stati Uniti e Israele contro l’Iran e la conseguente uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei hanno smosso il mondo intero. La spaccatura dentro il Consiglio di Sicurezza dell’Onu è palese. Hanno agito «in cinica violazione di tutte le norme della moralità umana e del diritto internazionale», ha tuonato Vladimir Putin. Il presidente russo vede restringersi sempre di più la cerchia dei pochi amici rimasti. In poco più di un anno ha perso prima il dittatore sir