Mondo

L’opposizione iraniana divisa in fazioni: «Pahlavi? È alleato con la destra globale»

Davide Lerner
16 gennaio 2026 • 19:45Aggiornato, 16 gennaio 2026 • 19:50

FalcidiatI dal regime i possibili leader, il movimento è diviso numerose fazioni. Lo scrittore Arash Azizi: «Il nipote dello Shah dice di voler governare un paese di 90 milioni di persone, ma in realtà è il capo di un campo politico. Se vuole avere successo, deve costruire una coalizione più ampia»

La scorsa settimana l’erede al trono iraniano Reza Ciro Pahlavi ha rimosso dalla bio del suo profilo su X lo slogan “Donna, Vita e Libertà”, assurto a simbolo delle proteste anti-regime nel 2022 ma considerato troppo legato agli ambienti curdi e della sinistra. Già all’epoca i suoi sostenitori preferivano l’alternativa che fa rima in persiano: “Uomo, patria, prosperità”. Sarebbe un dettaglio irrilevante se non rivelasse la profonda spaccatura che attraversa il movimento di opposizione al regime

Per continuare a leggere questo articolo

Davide Lerner
Davide Lerner
Davide Lerner

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 