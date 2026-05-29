Paradosso Dubai: più conflitti, meno aiuti umanitari

La guerra contro l’Iran e la paralisi delle rotte del Golfo hanno rallentato il Dubai Humanitarian, il più grande hub del mondo per lo stoccaggio e la distribuzione di materiali di prima necessità: tende, farmaci, kit medici destinati alle zone di emergenza

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La guerra contro l’Iran e la paralisi delle rotte del Golfo hanno rallentato il Dubai Humanitarian, il più grande hub del mondo per lo stoccaggio e la distribuzione di materiali di prima necessità: tende, farmaci, kit medici destinati alle zone di emergenza. Gli aiuti umanitari sono merci: viaggiano sulle stesse rotte del commercio globale. Per questo conflitti, blocchi navali e rincari energetici colpiscono anche la catena logistica da cui dipendono Ong e agenzie Onu. La conseguenza pratica è c