Iran, crescono le proteste contro il regime: «La nostra è una lotta di sopravvivenza»

Finora le proteste hanno coinvolto 27 delle 31 province iraniane e oltre 90 città: oltre 2000 gli arresti, e 34 le vittime tra i manifestanti. Le voci degli iraniani: «La nostra situazione è disperata. Abbiamo bisogno di un governo democratico». Il presidente Pezeshkian alle strette afferma che la crisi economica è «al di fuori» del controllo del governo di Teheran