Iran, le proteste dei “bazari” per la crisi economica fanno tremare il regime

Renzo Guolosociologo
01 gennaio 2026 • 19:35

Le sollevazioni rischiano di fare da detonatore a una miscela esplosiva già assai instabile, che mescola i pesanti effetti delle sanzioni, l’inabissata quotazione del rial, ai minimi storici sul dollaro, una crisi energetica e idrica senza precedenti. A muoversi sono i mercanti del bazar di Teheran, decisivi negli equilibri che consentono la tenuta o il rovesciamento del potere

Mettono a dura prova il regime le proteste per la situazione economica in Iran. Rischiano di fare da detonatore a una miscela esplosiva già assai instabile, che mescola i pesanti effetti delle sanzioni, l’inabissata quotazione del rial, ai minimi storici sul dollaro, una crisi energetica e idrica senza precedenti. Fattori che, amplificati dalle inefficienze di sistema, fanno da volano a un’inflazione ormai al 40 per cento su base annua. A muoversi sono i mercanti del bazar di Teheran, decisivi n

Professore ordinario, è docente di Sociologia dell’islam e Sociologia delle religioni all’Università di Padova. Tra i suoi interessi di ricerca: i rapporti tra religione e politica, i fondamentalismi contemporanei, l’Islam italiano ed europeo, la geopolitica del mondo islamico, i conflitti nelle società multiculturali