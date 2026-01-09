Iran, le proteste contro il regime dilagano. Khamenei lancia la strategia del complotto

Nonostante i tentativi di minimizzare e oscurare le manifestazioni, i cittadini continuano a invocare un cambio radicale. La guida suprema attacca Trump: «Arrogante, cadrà». Fantappiè (Iai): «L’ondata di cortei storicamente più importante»
I messaggi WhatsApp inviati ai numeri iraniani continuano a non arrivare ai destinatari: il blackout delle comunicazioni imposto dal regime di Teheran, nel suo terzo giorno consecutivo, si fa più opprimente. Un segno che forse le proteste popolari, vicine al giro di boa delle due settimane, stanno entrando in una fase decisiva, mettendo a rischio un regime già indebolito dalla guerra con Israele e Usa della scorsa estate. La chiave complottista Venerdì, la giornata dei raccoglimenti in moschea