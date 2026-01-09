Il futuro di Teheran in bilico

Iran, le proteste contro il regime dilagano. Khamenei lancia la strategia del complotto

Davide Lerner
09 gennaio 2026 • 19:55Aggiornato, 09 gennaio 2026 • 20:36

Nonostante i tentativi di minimizzare e oscurare le manifestazioni, i cittadini continuano a invocare un cambio radicale. La guida suprema attacca Trump: «Arrogante, cadrà». Fantappiè (Iai): «L’ondata di cortei storicamente più importante»

I messaggi WhatsApp inviati ai numeri iraniani continuano a non arrivare ai destinatari: il blackout delle comunicazioni imposto dal regime di Teheran, nel suo terzo giorno consecutivo, si fa più opprimente. Un segno che forse le proteste popolari, vicine al giro di boa delle due settimane, stanno entrando in una fase decisiva, mettendo a rischio un regime già indebolito dalla guerra con Israele e Usa della scorsa estate. La chiave complottista Venerdì, la giornata dei raccoglimenti in moschea

Per continuare a leggere questo articolo

Davide Lerner
Davide Lerner
Davide Lerner

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 