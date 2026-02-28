L’Iran è sacrificabile. Così la Cina è pronta a sfruttare il caos

true false

Senza che ne sia stato toccato il calendario del partito (giovedì si riunirà l’Assemblea nazionale del popolo, per approvare il XV Piano quinquennale), la diplomazia cinese ieri è entrata in modalità d’emergenza. L’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran rischia infatti di sconvolgere un Medio Oriente nel quale gli interessi di Pechino si sono molto rafforzati. In serata il governo ha riferito che «la Cina è profondamente preoccupata per gli attacchi militari contro l’Iran da parte degli Stati