La prospettiva del Dragone

L’Iran è sacrificabile. Così la Cina è pronta a sfruttare il caos

Michelangelo Cocco
28 febbraio 2026 • 19:56

Un Medio Oriente in fiamme dissanguerebbe la macchina da guerra statunitense e distrarrebbe Washington dal Pacifico. Xi Jinping aspetta Trump a Pechino a fine marzo

Senza che ne sia stato toccato il calendario del partito (giovedì si riunirà l’Assemblea nazionale del popolo, per approvare il XV Piano quinquennale), la diplomazia cinese ieri è entrata in modalità d’emergenza. L’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran rischia infatti di sconvolgere un Medio Oriente nel quale gli interessi di Pechino si sono molto rafforzati. In serata il governo ha riferito che «la Cina è profondamente preoccupata per gli attacchi militari contro l’Iran da parte degli Stati

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.