Il paradosso bellico degli Usa

Iran, cresce la grande armata di Trump. Ma fa paura lo spettro del Vietnam

Vincenzo Leone
23 aprile 2026 • 06:00

Washington sposta entro fine mese altri diecimila marines in Medio Oriente: saranno 60mila militari in tutto. Ma il Pentagono non vuole rischiare un fallimento militare. L’analista (ed ex militare) John Ferrari: «L’amministrazione dovrebbe dichiarare missione compiuta: un eventuale fallimento avrebbe un impatto negativo sul midterm»

Al Pentagono tutti conoscono un’espressione, sintesi in cinque parole per esprimere dubbi di generali e comandanti sui rischi nell’inviare soldati in una zona di guerra: «No more Task Force Smiths». Vuol dire dagli anni Cinquanta scongiurare un’altra Task Force Smith, unità inviata nella guerra di Corea e annientata dai nordcoreani. In sette ore, 185 soldati Usa uccisi, feriti o dispersi, ossia un totale fallimento militare in termini di previsioni sbagliate, sommaria pianificazione degli obiett

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Vincenzo Leone
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Vincenzo Leone

Giornalista, Video Producer. Laureato in Relazioni Internazionali Comparate a Ca’ Foscari. Scrivo di evoluzioni ed attività della Nato, scenari militari e intrecci tra politica estera, armamenti e media. Mi sono occupato di questi temi per Treccani, Vice News e Motherboard. Roma, un po' di tempo fa Venezia, quando si può Palermo.