Iran, cresce la grande armata di Trump. Ma fa paura lo spettro del Vietnam

Washington sposta entro fine mese altri diecimila marines in Medio Oriente: saranno 60mila militari in tutto. Ma il Pentagono non vuole rischiare un fallimento militare. L’analista (ed ex militare) John Ferrari: «L’amministrazione dovrebbe dichiarare missione compiuta: un eventuale fallimento avrebbe un impatto negativo sul midterm»
Al Pentagono tutti conoscono un’espressione, sintesi in cinque parole per esprimere dubbi di generali e comandanti sui rischi nell’inviare soldati in una zona di guerra: «No more Task Force Smiths». Vuol dire dagli anni Cinquanta scongiurare un’altra Task Force Smith, unità inviata nella guerra di Corea e annientata dai nordcoreani. In sette ore, 185 soldati Usa uccisi, feriti o dispersi, ossia un totale fallimento militare in termini di previsioni sbagliate, sommaria pianificazione degli obiett