Il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid e' tornato ad attaccare il premier Benjamin Netanyahu, condannando l'intesa Usa-Iran che il presidente americano Donald Trump ha annunciato come imminente. "Bisogna ancora sperare che le notizie sull'accordo con l'Iran non siano vere, ma se lo sono, si tratta di uno dei fallimenti piu' sconvolgenti della politica estera e di sicurezza di Israele, e tutto e' registrato a nome di Netanyahu", ha scritto il co-leader di Insieme su X. Enumerando una serie di errori a suo dire commessi dal premier, Lapid ha criticato la sua "negligenza, arroganza, mancanza di una squadra professionale adeguata e un giudizio influenzato da altre cose" che hanno portato a un "cambiamento in peggio" del Medio Oriente. Sono due mesi che Netanyahu non da' un aggiornamento sulla sicurezza a Lapid, come prevede la legge secondo la quale il leader dell'opposizione deve essere aggiornato almeno una volta al mese. L'ultimo risale al 15 aprile.