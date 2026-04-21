Stallo totale a Islamabad: Vance “sospeso”, l’Iran tace e il tycoon parla di bombe

Annunci e notizie che si contraddicono a ritmo vertiginoso, a Islamabad l’attesa infinita delle delegazioni nonostante il via libera di Khamenei. Il vicepresidente alla Casa Bianca pe «ulteriori incontri strategici» con il presidente. L’alta rappresentante Ue Kaja Kallas allarmata: «La scadenza del cessate il fuoco si avvicina, rischi enormi se i negoziati non ripartono»

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Pronti, partenza, ma ancora nessun via: il segnale della partenza tarda. Anzi: non arriva. Gli sherpa di entrambe le delegazioni, in Pakistan, c’erano già da ieri a spolverare i tavoli per i colloqui di una pace che non si riesce nemmeno a immaginare che forma possa avere. Intanto, i convitati nemmeno arrivano. Alla fine di una giornata di notizie e annunci che si contraddicevano più o meno ogni quarto d’ora, nessuna delegazione iraniana fino al tramonto di ieri è partita per Islamabad e anche l