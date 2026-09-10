Arriva un altro Hormuz: gli Houthi occupano lo stretto del Mar Rosso

I filo-iraniani dello Yemen conquistano Mocha e le isole Hanesh, i sauditi rispondono con decine di raid. Dallo Stretto di Bab el-Mandeb transita un quarto delle spedizioni di greggio del commercio marittimo mondiale. Trump promette che la guerra si concluderà dopo il midterm. Vance lo sbugiarda: «Finirà nel 2029»
A febbraio scorso, quando Donald Trump ha scatenato tra lo stupore di alleati e avversari l’operazione Epic Fury, il mondo è stato costretto a misurare il peso strategico dello Stretto di Hormuz. Da ieri, dovrà fare i conti con un'altra rotta liquida cruciale, quasi di pari valore, altrettanto decisiva: la “Porta delle Lacrime”. Questo vuol dire Bab el-Mandeb, il nome dello Stretto che controllano gli Houthi. Con la conquista della città di Mocha, dove i ribelli sono entrati ieri con fucili spia