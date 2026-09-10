Arriva un altro Hormuz: gli Houthi occupano lo stretto del Mar Rosso

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A febbraio scorso, quando Donald Trump ha scatenato tra lo stupore di alleati e avversari l’operazione Epic Fury, il mondo è stato costretto a misurare il peso strategico dello Stretto di Hormuz. Da ieri, dovrà fare i conti con un'altra rotta liquida cruciale, quasi di pari valore, altrettanto decisiva: la “Porta delle Lacrime”. Questo vuol dire Bab el-Mandeb, il nome dello Stretto che controllano gli Houthi. Con la conquista della città di Mocha, dove i ribelli sono entrati ieri con fucili spia