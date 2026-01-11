Iran, «centinaia di morti nelle proteste». Gli Usa valutano come intervenire

Secondo la fondazione della premio Nobel Narges Mohammadi nel paese sono in corso «sparatorie di massa» contro i manifestanti e le vittime sarebbero «oltre 2000». Martedì Trump terrà una riunione per decidere cosa fare. Intanto gli ayatollah minacciano: «Se ci attaccano colpiremo Israele e le basi americane»

Da giorni la notte non cala su Teheran. Il buio non è più buio in Iran: i manifestanti lo sfidano, proprio come fanno con l’autorità dell’ayatollah. Hanno fiamme, torce e telefonini, bandiere luminose della loro protesta che ha invaso le strade di 180 città e 31 province sciite. La censura avvolge la nazione, ma viene bucata, a gocce, da foto e video delle manifestazioni: arrivano da un paese blindato. Nelle immagini le stelle nei cieli iraniani non si vedono: si notano solo quelle a terra, quei