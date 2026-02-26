Offerta last minute dell’Iran: «Uranio congelato». Ma agli Usa non basta

Nuovo round di trattative a Ginevra, Teheran promette: «Non avremo mai l’atomica». E con la mediazione dell’Oman propone la sospensione dell’arricchimento dell’uranio. Axios: «Witkoff e Kushner delusi, ma il negoziato va avanti». I sondaggi però non aiutano Trump: la maggioranza degli americana è contraria ad un intervento militare

Se ci sarà o no una guerra tra l'Iran e gli Stati Uniti è un'informazione che sta davvero nella testa di un uomo solo: Donald Trump. Giovedì 27 a Ginevra, durante il terzo round di colloqui indiretti tra la squadra statunitense – presenti l'inviato speciale Steve Witkoff e il genero del presidente Jared Kushner – e quella iraniana guidata dal ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, c'era anche il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi. Per la tv iraniana che ha