Iran, Trump annulla (di nuovo) l’offensiva. Ma sono gli ayatollah a voler attaccare

Il tycoon annuncia di aver sospeso le operazioni: «Me l’ha chiesto Teheran». Che però nega. Il regime risponde con gli sberleffi, ma secondo il Wsj starebbe pensando a raid preventivi per sfruttare la debolezza politica del presidente. Sarebbe stato bin Salman a convincere Donald, mentre Qatar e Oman cercano disperatamente di tenere aperta la via negoziale

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No strikes, nessun attacco. Alla fine, dopo gli allarmi delle ambasciate Usa nella regione mediorientale ai concittadini, non c è stata alcuna escalation. Nessun nuovo raid degli Stati Uniti contro l’Iran. La notizia che ha generato tutte le altre ieri è stata, in realtà, una non-notizia: a darla è stato Donald Trump. Nonostante il suo esercito - ha assicurato - sia pronto a intervenire con «livelli di terrore, forza e potenza militare mai visti dalla Seconda guerra mondiale», gli è stato chiest