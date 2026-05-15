Tra aperture e minacce: la schizofrenia di Trump sul nucleare di Teheran

Il presidente Usa ha detto che accetterà il limite dei vent’anni per la sospensione del programma atomico iraniano. Ma rimane il no al piano di pace in 14 punti presentato dagli ayatollah. Israele, nuovo attacco sulla Striscia: «Abbiamo colpito uno degli architetti delle stragi del 7 ottobre». Quei viaggi segreti del Mossad negli Emirati per convincerli ad attaccare l’Iran
Forse, invece dell'eternità, Donald Trump può accontentarsi di un ventennio. Ieri, a bordo dell'Air Force One, il presidente ha detto che potrebbe bastare anche una sospensione del programma nucleare iraniano purché accompagnata da «una garanzia reale di vent'anni» (fino a poco tempo fa, aveva detto che voleva risolvere il problema definitivamente, senza lasciarlo in eredità a futuri presidenti). Poi ha asserito che presto potrebbe ricominciare «la pulizia» in Iran: la tregua, ha spiegato, l'ha