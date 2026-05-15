Tra aperture e minacce: la schizofrenia di Trump sul nucleare di Teheran

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Forse, invece dell'eternità, Donald Trump può accontentarsi di un ventennio. Ieri, a bordo dell'Air Force One, il presidente ha detto che potrebbe bastare anche una sospensione del programma nucleare iraniano purché accompagnata da «una garanzia reale di vent'anni» (fino a poco tempo fa, aveva detto che voleva risolvere il problema definitivamente, senza lasciarlo in eredità a futuri presidenti). Poi ha asserito che presto potrebbe ricominciare «la pulizia» in Iran: la tregua, ha spiegato, l'ha