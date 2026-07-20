Iran, Trump cerca vendetta e “nasconde” i feriti americani. Ma lavora a un’altra tregua

true false

Dieci giorni. È il massimo che il mondo possa sperare di ottenere: dieci giorni di tregua, mentre le parole degli accordi precedenti per il cessate il fuoco si sono dissolte come se scritte sulla sabbia delle dune mediorientali. È accaduto con il memorandum d’intesa; ora resta da capire se saprà resistere di più la proposta di sospensione delle operazioni militari per poco più di una settimana: è la speranza dei mediatori di Islamabad. Il ministro dell’Interno iraniano, Eskandar Momeni, era in P