Hormuz, l’escalation di Trump: «Cancellerò l’Iran dalla mappa»

Il tycoon lancia altre minacce mentre migliaia di paracadutisti americani arrivano in Medio Oriente. Sánchez dà segnali impedendo i voli, la Casa Bianca stizzita: «Non abbiamo bisogno di loro»

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Se non verrà riaperto lo Stretto di Hormuz e Teheran non accetterà le condizioni poste dagli Usa, allora Trump metterà fine alla guerra drasticamente, «distruggendo completamente» il Paese. Cioè, l'Iran, ha tuonato il repubblicano, verrà «obliterato» dalla mappa. Trump scrive a caratteri cubitali e si muove a colpi di minacce, anche stavolta. Pretende «un nuovo regime, più ragionevole»: «Sono stati fatti grandi progressi, ma se per qualsiasi motivo non si raggiungerà presto un accordo, allora co