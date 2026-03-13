Teheran martella il golfo

Iran, Trump in confusione evoca una resa. «È un grande onore uccidere gli ayatollah»

Youssef Hassan Holgado
13 marzo 2026 • 20:18Aggiornato, 13 marzo 2026 • 20:22

Il presidente fuori controllo: «Guardate cosa succederà oggi a questi farabutti squilibrati». Larijani: «Segno di disperazione». Gli Usa mandano altri marines e lanciano una taglia da 10milioni sui leader iraniani. Hegseth: «Khamenei jr? È sfigurato»

La guerra di Usa e Israele contro l’Iran è - ovviamente - anche una guerra di comunicazione e propaganda. Fin dal primo giorno i leader coinvolti non hanno risparmiato riferimenti religiosi, fake news e video meme per generare consenso attorno a una guerra che per ora è molto impopolare e non ha obiettivi chiari. Ogni ora l’asticella del cinismo si alza sempre di più, e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fornito la sua dose quotidiana. «Abbiamo una potenza di fuoco senza pari, muniz

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Youssef Hassan Holgado
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Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.