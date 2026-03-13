Iran, Trump in confusione evoca una resa. «È un grande onore uccidere gli ayatollah»

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La guerra di Usa e Israele contro l’Iran è - ovviamente - anche una guerra di comunicazione e propaganda. Fin dal primo giorno i leader coinvolti non hanno risparmiato riferimenti religiosi, fake news e video meme per generare consenso attorno a una guerra che per ora è molto impopolare e non ha obiettivi chiari. Ogni ora l’asticella del cinismo si alza sempre di più, e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fornito la sua dose quotidiana. «Abbiamo una potenza di fuoco senza pari, muniz