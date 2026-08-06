Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, ha dichiarato in un'intervista a Fox News in tarda serata che i negoziati di pace con l'Iran sono "complessi" e richiedono tempo. "Gli iraniani sono un popolo straordinariamente difficile" con "un sistema frammentato", ha dichiarato, citato anche da Cnn, nell'intervista: "Il nostro compito è quello di muoverci in questo contesto e ottenere il miglior risultato possibile per il popolo americano, ma anche per il presidente degli Stati Uniti".

"E credo che alla fine arriveremo a una conclusione - sarà un percorso complesso e richiederà del tempo - come potete vedere, il petrolio oggi era a 79 dollari", ha detto Vance. "I prezzi del petrolio scenderanno e rimarranno bassi. L'Iran non avrà mai un'arma nucleare e gli Stati Uniti saranno in una posizione più forte". "Ma siamo ancora nel vivo della questione e credo che molti stiano cercando di prevedere con esattezza come andrà a finire", ha concluso Vance.