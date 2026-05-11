Per Trump la tregua è in «terapia intensiva», ma Usa e Iran non mollano la trattativa

Tutto e il contrario di tutto da parte del presidente Usa: prima definisce la proposta degli ayatollah «totalmente inaccettabile», poi apre: «Accordo possibile». Anche Teheran si aggrappa all’ipotesi-negoziato: «Le vie diplomatiche sono ancora aperte». Intanto Washington minaccia la ripresa dell’operazione Project Freedom nello Stretto

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Una possibilità su cento. È questa la probabilità, secondo Donald Trump, che il cessate il fuoco nel Golfo possa reggere davvero: la tregua è «molto debole», praticamente «in terapia intensiva». Ai microfoni della Fox il presidente ha promesso di trattare fino al raggiungimento di un accordo: in ogni caso, «la resa dell’Iran avverrà sicuramente». Come sempre, con il tycoon è vero tutto e il suo contrario: è anche «molto possibile» trovare una soluzione diplomatica, ma «loro cambiano idea», dato