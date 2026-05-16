Iran, Trump vicino a riprendere la guerra. L’Ue cerca interlocuzioni su Hormuz

Secondo la Cnn la ripresa dei combattimenti sarebbe imminente. L’Europa starebbe cercando un dialogo con i pasdaran. Riparte l’offensiva diplomatica del Pakistan. Un attacco hacker iraniano avrebbe causato disagi a distributori di benzina Usa

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Lo stato di gravità del conflitto iraniano è tornato estremamente volatile e sta per mutare nuovamente; un accordo tra Teheran e Washington non si intravede all’orizzonte, dove è molto probabile che presto appaiano nuove navi da guerra e ulteriori piogge di missili. Entro le prossime 24 ore Donald Trump convocherà i suoi consiglieri per decidere se riprendere la guerra contro l’Iran: la notizia filtra dalle emittenti israeliane, dove, secondo fonti governative, cresce la convinzione che «la ripr