L’Iran spara sulla Turchia. E in Libano l’Idf uccide un parroco maronita

L’arma intercettata dalla Nato a a Gaziantep, jet britannici abbattono droni diretti a Giordania e Bahrein. Erdogan agli ayatollah: «Basta con le provocazioni». A Beirut muore in un raid aereo padre Pierre El Raii, sacerdote maronita di Qlayaa. Il cordoglio del papa. Il governo libanese chiede di aprire un negoziato
Appena nominato «terzo leader del sacro sistema della Repubblica Islamica dell’Iran» l’ayatollah Mojtaba Khamenei, e subito dopo il giuramento di «lealtà e obbedienza» alla neoeletta guida suprema, ieri i Guardiani della rivoluzione hanno lanciato una nuova ondata di bombardamenti contro le monarchie del Golfo e le basi statunitensi che accolgono. Ma non si sono solo fermati a questo. Nei cieli turchi ieri è esploso un altro missile balistico lanciato da Teheran: è stato distrutto dalle difese N