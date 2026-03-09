L’Iran spara sulla Turchia. E in Libano l’Idf uccide un parroco maronita

true false

Appena nominato «terzo leader del sacro sistema della Repubblica Islamica dell’Iran» l’ayatollah Mojtaba Khamenei, e subito dopo il giuramento di «lealtà e obbedienza» alla neoeletta guida suprema, ieri i Guardiani della rivoluzione hanno lanciato una nuova ondata di bombardamenti contro le monarchie del Golfo e le basi statunitensi che accolgono. Ma non si sono solo fermati a questo. Nei cieli turchi ieri è esploso un altro missile balistico lanciato da Teheran: è stato distrutto dalle difese N