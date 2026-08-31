Iran-Usa, Hormuz è (di nuovo) in fiamme. Raid incrociati, mentre Trump gioca con l’Ia

Nuova ondata di attacchi reciproci, prese di mira l’isola di Larak e le basi americani in Giordania. Il tyccon promette ulteriori rappresaglie: «Li colpiremo molto duramente». E posta un video realizzato con l’intelligenza artificiale per mostrare la distruzione dell’isola di Kharg. Che però è illesa. Pezeshkian: «Stiamo ancora cercando una soluzione negoziale». L’analista Parsi: «L’obiettivo di Donald è un conflitto a bassa intensità fino al midterm»