Iran-Usa, la pace possibile. Cinque punti per l’accordo. «Lo Stretto libero subito»

Accelera la mediazione di Islamabad e Pechino: tra le ipotesi Hormuz libera in cambio di una graduale revoca deIle sanzioni Usa. Il nucleare? Se ne parlerà dopo. Al-Arabyia: «L’Intesa sarà finalizzata ad ore ed entrerà subito in vigore». Rubio: «Per Hormuz ci vuole un piano B». Ma intanto 35 navi passano per lo Stretto

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Teheran-Washington: tutto è e appare possibile. Ma anche, al contrario, impossibile. Lungo la strada comunque incerta del negoziato, una soluzione sembra lentamente decollare. O, almeno, prendere forma. Secondo l’emittente araba Al Arabiya – che da giorni insiste sullo scenario sempre più ottimista – è questione di «ore» che iraniani e americani firmino un accordo. Trovino pace. L’intesa prevederebbe impegno reciproco alla cessazione del fuoco, degli attacchi contro infrastrutture militari; al r