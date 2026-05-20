Iran-Usa, la svolta sembra possibile. Il Pakistan: «L’accordo è imminente»

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Accordo o non accordo, questo è il dilemma. Lo è di certo per Donald Trump, che, nella conversazione «prolungata e drammatica» che ha avuto due notti fa con Benjamin Netanyahu è stato «sull’orlo di una decisione». Ma gli israeliani di Channel 12 che hanno riportato la notizia non hanno specificato altro sulla conversazione durata 30 minuti prima di una riunione del gabinetto della sicurezza israeliano: l’ipotesi era che il colloquio riguardasse il riavvio della guerra. E se ricomincerà, i Pasdar