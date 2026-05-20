Iran-Usa, la svolta sembra possibile. Il Pakistan: «L’accordo è imminente»

I mediatori di Islamabad: «Sono in corso lavori per finalizzare il testo per la versione finale dell'intesa». Secondo altre fonti, un nuovo round negoziale si terrà nella capitale pakistana dopo il pellegrinaggio rituale alla Mecca. Il tycoon: «Vogliono l’intesa ad ogni costo». Scoop del New York Times: con il regime change Washington e Tel Aviv volevano piazzare al governo il superfalco Ahmadinejad
Accordo o non accordo, questo è il dilemma. Lo è di certo per Donald Trump, che, nella conversazione «prolungata e drammatica» che ha avuto due notti fa con Benjamin Netanyahu è stato «sull’orlo di una decisione». Ma gli israeliani di Channel 12 che hanno riportato la notizia non hanno specificato altro sulla conversazione durata 30 minuti prima di una riunione del gabinetto della sicurezza israeliano: l’ipotesi era che il colloquio riguardasse il riavvio della guerra. E se ricomincerà, i Pasdar