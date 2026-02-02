Iran-Usa, la via del dialogo resta aperta. Turchia e Qatar provano a placare Trump

true false

Teheran e Washington hanno una tentazione di tregua e cedono a un rinnovato richiamo al dialogo. «L’Iran e gli Stati Uniti discuteranno sulla questione nucleare. Il presidente Massoud Pezeshkian ha ordinato l’apertura dei colloqui con gli Stati Uniti». A preannunciare agli iraniani l’imminente definizione di un “quadro” operativo entro cui far procedere i colloqui è stata l’agenzia di Stato Fars. È uno sviluppo che supera le consuete ambiguità della diplomazia: iraniani e statunitensi si concedo