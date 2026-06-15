Iran-Usa, l’accordo delle contraddizioni. È braccio di ferro su sanzioni e uranio

La firma digitale ora c’è, ma si continua a trattare a Doha fino alla chiusura di venerdì. I dettagli del memorandum che emergono finora sono parziali ed incompatibili tra loro. Teheran: «Noi e l’Oman avremo la sovranità su Hormuz». I missili e il nucleare? Se ne parlerà tra qualche mese

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Questa volta Donald Trump ha potuto rivendicare davvero, e almeno per qualche ora, un breakthrough, la svolta che andava sbandierando, con gesti, parole, dichiarazioni e messaggi social, ormai da settimane: l’accordo c’è. Tra americani e iraniani l’intesa, che è stata firmata a distanza, dopo settimane di stalli e negoziati serrati, ha preso forma poche ore prima che il presidente si imbarcasse per l'Europa per il summit G7. Il testo verrà firmato in Svizzera, a Ginevra, venerdì dal trio che lo