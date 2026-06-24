È l’accordo dei disaccordi. Missili, nucleare, pedaggi: Iran e Usa si contraddicono su tutto

Ogni giorno dichiarazioni e smentite che si susseguono, si incrociano e contraddicono. Trump: «Tariffe per le navi a Hormuz? Se Teheran insiste il negoziato termina subito». Il tycoon vuole scongelare 500 milioni di beni iraniani per obbligarli ad acquistare merce americana. Pezeshkian: «Non negozieremo mai la nostra capacità di difesa»

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Se Washington dà luce verde, Teheran accende quella rossa. Se gli Usa dicono tutto, la Repubblica Islamica dice tutto il contrario. Mentre gli americani assicurano che si procede, gli iraniani dicono stop: dal summit elvetico, tra iraniani e americani, è scoccato il giorno della marmotta. Un giorno uguale all’altro, pieno di ritornelli, di dichiarazioni e smentite che si susseguono, si incrociano e contraddicono. L'accordo firmato tra rivali sembra solo un insieme di disaccordi. La verità di Gro